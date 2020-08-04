Адвокат рассказала, что помешало жене Энди Картрайта избавиться от тела

Вдове рэпера Энди Картрайта избавиться от тела помешали его размеры. Об этом рассказала адвокат обвиняемой в убийстве артиста Ирина Скурту, пишет «МК».

«Как она могла вынести из квартиры тело здорового двухметрового мужика? Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться», — отметила она.

Также женщина раскрыла подробности расчленения тела мужа Марины Кохал.

«Она швея. Объясняла, что у нее возникли ассоциации — одежду проще порвать на куски там, где есть швы», — пояснила Скурту.

Напомним, что Смольнинский суд Петербурга арестовал Марину Кохал до 30 сентября. По версии следствия, она умышленно убила мужа неустановленным способом, а затем расчленила его тело. Вину свою она не признает.

Расчлененное тело Картрайта было обнаружено в конце июля в квартире одного из домов на Невском проспекте. Кохал утверждала, что артист погиб от передозировки наркотиков. Она также заявляла, что хотела избавиться от тела, чтобы скрыть обстоятельства «бесславной смерти» супруга. Экспертиза установила, что в крови рэпера следов наркотиков нет.