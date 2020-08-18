Адвокат Ефремова заявил о наличии у актера заболевания, которое нельзя разглашать

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам перед заседанием суда, что у обвиняемого очень серьезный недуг, о котором нельзя говорить из-за медтайны.

«Мы просили суд, чтобы ко врачу обратиться. У него очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать — это медицинская тайна», – заявил Пашаев.

Ранее Пашаев заявлял, что у Ефремова диагностировали нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких. Он отметил, что 18 августа Михаил будет давать показания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

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Сегодня утром сотрудники ФСИН на служебном автомобиле доставили актера в здание Пресненского районного суда Москвы. Артист смог самостоятельно выйти из машины и дойти до дверей здания.

Неделю назад Ефремова увезли на скорой из суда, он потерял сознание. 15 августа Ефремова выписали из Боткинской больницы.