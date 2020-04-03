89-летний президент «Формулы-1» станет отцом в четвертый раз

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Берни Экклстоун, в свои 89-лет, вновь готовится примерить на себя роль «молодого папаши».Об этом почетный президент гонок «Формула-1»  рассказал  швейцарскому изданию Blick.

— Да, это случится летом. Надеюсь, он быстро научится играть в нарды, -заявил бизнесмен.

В октябре у Берни день рождения. Ему стукнет 90. Он счастливый отец троих дочерей ( 65 лет Деборе, 35 Тамаре и 31 год Петре) и пяти внуков.

Его нынешняя супруга Фабиана Флози, находясь в ожидании малыша, тоже сделала заявление.

— Как и у всех родителей, у нас есть только одно желание – чтобы малыш родился здоровым. И надеюсь, что он никогда не выразит интереса к работе в «Формуле-1, — высказалась будущая мама, — пишет TATLER

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