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70 лет в США: Volkswagen отмечает юбилей

Немецкий автогигант Volkswagen празднует 70-летие присутствия на автомобильном рынке в США. Об этом сообщает Авторевю.

Автором инициативы начать продажи «народных» автомобилей в Соединенных Штатах Америки был голландский предприниматель Бен Пон. Он доставил в США первую партию модели «Жук». Это случилось в 1949 году.

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В 1978-м году автоконцерн Volkswagen открыл первый свой завод на территории Штатов. За всю историю на американской земле реализовали свыше 17 миллионов немецких авто.

Фото: Авторевю

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