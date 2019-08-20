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Фанат умер во время слэма на концерте Slipknot

Группа Slipknot выпустила новый альбом We Are Not Your Kind. Знаменитые ню-металисты отправились в турне. Однако оно было омрачено гибелью фаната американской банды.

Сообщается, что 62-летний мужчина погиб во время концерта 11 августа в ходе фестиваля Knotfest в Тинли-Парке (штат Иллиной). Global News сообщает, что скончался Ричард Валадес. Очевидцы заметили, что мужчину очень сильно толкнули во время слэма, который начался в ходе исполнения композиции Sulfur.

62-летний фанат упал и подняться больше не смог. Другие гости фестиваля постарались оказать помощь потерпевшему, а также вызвали ему скорую помощь. Медики срочно довезли пострадавшего до больницы. В медучреждении Ричард умер. Точные причины смерти американца пока что не установлены, сообщает РГ.

Фото: Slipknot

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