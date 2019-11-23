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5 человек погибли в ДТП в Северной Осетии

Жигули шестой модели и грузовик КамАЗ столкнулись на территории Северной Осетии. Авария случилась на автодороге, соединяющей Моздок и Прохладный.

ДТП произошло 22 ноября, в вечернее время суток. «Шестерка» вылетела на полосу для встречных машин, где и случилось столкновение с КамАЗом.

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Сообщается, что в результате происшествия смертельные травмы получили 5 человек – пассажиры и водитель легковушки. Одному из погибших не исполнилось 18 лет. Самому старшему из умерших – 26 лет. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Лайф.

Фото: 15 регион

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