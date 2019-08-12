4 человека угодили в больницу после ДТП в Башкирии

11 августа на территории Башкортостана случилось серьезное ДТП. Вечером в Белорецком районе региона столкнулись две машины.

Авария произошла на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Сообщается, что 19-летний автомобилист, управляя иномаркой Chevrolet Lanos, не пропустил внедорожник Chevrolet Нива. Случилось жесткое столкновение, в результате которого травмированными оказались водитель и трое пассажиров иномарки.

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В их число вошли 18-летний и 19-летний парни, а также 55-летняя женщина. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова