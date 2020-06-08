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3G в России может исчезнуть в ближайшие пять лет

7info 2
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Через три-пять лет стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может полностью заменить 3G в России. Такие прогнозы сделали для «Известий» в Tele2 и «Мегафоне».

В пресс-службе Tele2 пояснили, что 4G заменит 3G в ближайшие 3-5 лет. При этом, замещение произойдет быстрее, чем 2G – VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE).

С позицией коллег соглашаются в «Мегафоне». Впрочем, представитель оператора допустил, что стандарт 2G, напротив, проработает еще десятилетие и будет выведен из эксплуатации позднее, чем 3G.

Эксперты соглашаются, что пандемия может стимулировать операторов к рефармингу (переиспользованию) частот из-за роста потребления контента. Разумное освобождение спектра под более совершенные поколения связи позволит пропустить больший объем трафика.

В то же время, появившееся еще в 90-ых годах 2G может задержаться на гораздо больший срок на сетях операторов, чем 3G. Важным фактором, который пока не даёт возможности просто отключить 2G сети или перевести их частоты в LTE — это большое количество устройств (счетчиков и датчиков), говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник утверждает, что сотовые операторы во всем мире уже более пяти лет обсуждают необходимость отказа как минимум от одной технологии из ряда GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), так как содержание трёх сетей одновременно для них накладно. С появлением 5G финансовая нагрузка на инфраструктуру только возрастет.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Связь поколений: сеть 3G может исчезнуть в ближайшие 3–5 лет

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