39-летняя модель сфотографировалась голой и поразила фанатов

Бразильская модель Алессандра Амбросио, экс-представитель Victoria’s Secret, выложила в Инстаграме откровенную фотографию. Снимок вызвал огромный ажиотаж в рядах поклонников красотки.
На новом кадре Алессандра позирует на пледе, лежащем на траве. Она лежит голой и лишь прикрывает свою грудь.
Снимок сделал американский фотограф Мат Абад (Mat Abad). Публикация получила большое количество лайков и восторженных комментариев.
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