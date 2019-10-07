32 удара ножом: В Череповце совершены жестокое убийство и ограбление

На территории города Череповца в Вологодской области закончили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина. Он является обвиняемым в совершении убийства и кражи.

Ранним утром 29 ноября в прошлом году рядом с домом на улице К. Беляева в Череповце нашли труп 24-летней девушки с ранами на шее. Правоохранители задержали ее экс-возлюбленного. Именно он стал подозреваемым в расправе с девушкой. По словам близких убитой, череповчанка рассталась с 30-летним мужчиной. Однако он после этого преследовал ее. При этом за день до убийства гражданин ограбил ресторан пива.

На следующее утро мужчина набросился на свою экс-любимую. Он стал душить ее и ударил 32 раза ножом в шею и область лица. Смерть потерпевшей наступила из-за удушья. После убийства мужчина забрал ценные вещи убитой. Теперь нападавшего будут судить, сообщает Вологда Поиск.