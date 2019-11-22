100 ударов: В Заринске женщина скончалась от побоев

28-летний мужчина, проживающий в Заринске Алтайского края, несколько часов бил свою супругу битой и табуретом. Потерпевшая умерла. В отношении нападавшего возбудили уголовно дело, расследование которого было недавно завершено.

Инцидент случился в июне 2109 года в доме обвиняемого. Он вместе с друзьями и женой употреблял алкоголь, призывая супругу не злоупотреблять спиртным. Но женщина сделала по-своему, из-за чего между влюбленными началась ссора. В результате конфликта мужчина стал бить свою супругу. Он нанес ей примерно 100 ударов по разным частям тела резиновой битой и табуретом. Закончив избиение, мужчина отправился спать, а утром нашел свою вторую половинку мертвой.

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Теперь нападавшему предстоит ответить за свой поступок в суде. Ему грозит тюремное наказание, сообщает Знак.ком.