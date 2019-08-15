10 человек пострадали в ДТП в Саратове

15 августа на мосту Саратов-Энгельс столкнулись микроавтобус Газель и легковушка. Авария случилась примерно в 07:45.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель Газели. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седаном марки Volkswagen. После удара микроавтобус упал на бок. Известно, что в момент ДТП в салоне Газели были рабочие «Энгельсстроя».

В результате происшествия травмированными оказались 10 человек. Шестеро пострадавших были в Газели. Еще четверо потерпевших находились в салоне иномарки, сообщает Версия Саратов.

Фото: Версия Саратов