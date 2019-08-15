На главную Новости мира 10 человек пострадали в ДТП в Саратове
Новости мираПроисшествия

10 человек пострадали в ДТП в Саратове

15 августа на мосту Саратов-Энгельс столкнулись микроавтобус Газель и легковушка. Авария случилась примерно в 07:45.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель Газели. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седаном марки Volkswagen. После удара микроавтобус упал на бок. Известно, что в момент ДТП в салоне Газели были рабочие «Энгельсстроя».

В результате происшествия травмированными оказались 10 человек. Шестеро пострадавших были в Газели. Еще четверо потерпевших находились в салоне иномарки, сообщает Версия Саратов.

Фото: Версия Саратов

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Театр из Еревана рассказал рязанцам историю «Ромео и Джульетты»

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцы могут увидеть «Душу архитектуры древнего города»

Рязанцы посмотрели спектакль с завязанными глазами

Появилось видео с места убийства рязанской воспитательницы

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

С добрым утром! Обзор новостей за 14 августа

На открытии Форума древних городов рязанцам показали рождение театра

В Рязанской ДОКБ прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП в Сасовском районе

Мэрия предложила рязанцам придумать название для сквера на улице Горького

В Рязанском отделении «Единой России» обсудили итоги реализации партийных проектов в этом году

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель Приморья угнал и сжег машину сожительницы

Голая девушка прогулялась по парку в Казани и поразила горожан

Средний чек покупок к учебному году вырос на 23%