Wink.ru и more.tv анонсировали трейлер сериала «Отмороженные» со Светланой Ивановой и Владом Коноплевым

Видеосервисы Wink.ru и more.tv представили трейлер нового проекта «Отмороженные» (16+) со Светланой Ивановой («Тест на беременность», «Триггер»), Яном Цапником («Метод», «Триггер») и Владом Коноплевым («Король и шут», «Восьмидесятые») в главных ролях. В проекте также снимаются Ян Цапник, Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский и другие. Премьера состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на more.tv и Wink.ru. Сериал пополнит линейки more originals и Wink Originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎).

События сериала стартуют в конце 90-х. Четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

«‎Сериал «Отмороженные», как бы это банально не звучало, — про дружбу и любовь. Это история друзей, которых замораживают в криогенной камере, после чего они оказываются в современной Москве и пытаются понять, что с ними случилось и как это произошло. При подготовке к роли Фила я вдохновлялся рассказами моих родителей из 90-х и всеми известными картинами Балабанова, «Бригадой» и так далее. Я родился в провинции и жил там до 15 лет, поэтому в моем характере сохранились некоторые жесткие моменты, которые свойственны моему герою. Очень сильно помогла мне сделать образ Фила полным режиссер Аня Мирохина. Она точно знает, чего хочет, у нее все продумано наперед — сцены, кадры и так далее. Мне с ней было очень комфортно работать»‎, — поделился Влад Коноплев‎.

«‎”Отмороженные» — история обычных ребят из 90-х, которые попадают в будущее. Это сериал про друзей, про большую любовь, которая заставляет человека совершать поступки, разные, не всегда правильные. У нас сложилась отличная атмосфера на площадке, мне повезло с партнерами, они все очень яркие ребята, как и моя партнерша Света Иванова, с которой у нас сложилась абсолютная гармония. Ну и, конечно, наш невероятный режиссер Аня Мирохина, эту гармонию создавшая»‎, — говорит Ян Цапник.

О сериале «Отмороженные» (16+)

Производство: LEGIO FELIX при при участии «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎)

Онлайн-платформы: more.tv (more originals) и Wink.ru (Wink Originals)

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 24 минуты

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов

Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов

Художник-постановщик: Иван Кузьменков

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Оператор-постановщик: Виктор Митропов

В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

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