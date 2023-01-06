Пятница, 6 января, 2023
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WarGonzo: Русские войска зашли в центр Соледара

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Русские войска зашли в центр Соледара, сообщил утром 6 января военный проект WarGonzo.

— Накануне русские силы в составе ВК «Вагнер», 58й Армии и подразделений 3 А ДНР штурмом овладели ключевым населённым пунктом Бахмутское и, развивая инициативу, прорвались к центру Соледара, — пишут военкоры в своём телеграм-канале. 

По их данным, российские войска полностью контролируют жилой массив от улицы Космонавтов до улицы Тельмана, а также половину центральной улицы Октябрьской.

Враг отходит на север города, на опорные пункты в район Юриной горы.

В ближайших планах российских военных отрезать от снабжения группировку противника в Солдате. Для этого надо перерезать трассу. После чего последует уничтожение врага.

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