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Взрыв произошёл в жилом доме в Татарстане, пострадали 2 человека

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Фото: t.me/mchs_tatarstan

Взрыв произошёл в многоквартирном доме в Нижнекамске, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, эпицентр находился на балконе первого этажа.

Пресс-служба МЧС республики Татарстан уточняет: пожар случился на проспекте Вахитова, 11 в Нижнекамске. Сообщение о возгорании квартиры на первом этаже поступило 25 июля в 05.08. Открытое горение ликвидировано в 05.29.

Из дома самостоятельно вышли 15 человек, 9 жильцов, в том числе ребёнка, спасли сотрудники пожарной охраны.

По данным ТАСС, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого, пострадали 2 человека.

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