Взрослый мужчина отправил ребёнка в нокаут из-за чипсов

В городе Краснообске Новосибирской области взрослый мужчина ударил кулаком ребёнка. Об этом сообщает 360tv.
Мать мальчика рассказала журналистам, что у её сына закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ночью после ЧП ребёнок терял сознание, его тошнило.
Ударил мальчика отец другого ребёнка, пришедший во двор разобраться с обидчиками сына. По его словам, трое парней отобрали у его ребёнка пакет чипсов.
Женщина говорит, что её сын просто находился рядом, чипсов ни у кого не отнимал.
Против мужчины, который ударил ребенка, завели дело по статье «Побои».