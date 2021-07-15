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Четверг, 15 июля, 2021
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Взрослый мужчина отправил ребёнка в нокаут из-за чипсов

7info
Взрослый мужчина отправил ребёнка в нокаут из-за чипсов
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В городе Краснообске Новосибирской области взрослый мужчина ударил кулаком ребёнка. Об этом сообщает 360tv.

Мать мальчика рассказала журналистам, что у её сына закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ночью после ЧП ребёнок терял сознание, его тошнило.

Ударил мальчика отец другого ребёнка, пришедший во двор разобраться с обидчиками сына. По его словам, трое парней отобрали у его ребёнка пакет чипсов.

Женщина говорит, что её сын просто находился рядом, чипсов ни у кого не отнимал.

Против мужчины, который ударил ребенка, завели дело по статье «Побои».

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