Взятку в 600 тысяч рублей получила сотрудница рязанского предприятия

В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод о коммерческом подкупе. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Четырех местных жителей обвиняют в совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа (п. «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемая, занимая на предприятии города Рязани должность менеджера по снабжению, получила от представителей организаций-контрагентов незаконное вознаграждение на общую сумму около 600 тысяч рублей. В обмен она должна была способствовать заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами.

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По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.