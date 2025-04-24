Вызывает бесплодие: назван популярный алкогольный напиток опаснее водки

Привычка медленно пить виски и «смаковать» его во рту делает этот алкогольный напиток более опасным для организма, чем водка. Об этом заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, во время длительного контакта со слизистой оболочкой рта алкоголь начинает быстро всасываться и распространяться по телу в обход печени — основного органа, который отвечает за обезвреживание этанола. Это приводит к более интенсивному воздействию спирта на клетки организма.

«Виски, в отличие от водки, часто разбавляют водой или другими напитками. Такой способ употребления только усиливает вред. Вода без газа увеличивает скорость всасывания спирта, а добавление газировки, например колы, не только усиливает аппетит, но и увеличивает калорийность», — отметил Умнов.

Реклама

Он подчеркнул, что попытки смягчить вкус алкоголя приводят к тому, что человек выпивает больше обычного. При этом нагрузка на органы возрастает, а воздействие на внутренние системы организма становится более разрушительным.

По словам врача, постоянное употребление виски может привести к ряду серьёзных заболеваний — панкреатиту, циррозу печени, язве желудка, патологиям сердца и почек. Среди возможных последствий — аритмия, энцефалопатия и даже бесплодие у мужчин.

Кроме этилового спирта, в составе виски могут присутствовать токсичные примеси. В частности, фенол, который разрушает эритроциты, и пиридин — соединение, способное вызывать нарушения в работе нервной системы и спровоцировать дерматологические проблемы.

По мнению эксперта, при регулярном употреблении виски организму наносится комплексный вред, превышающий тот, что возникает при употреблении других крепких напитков.