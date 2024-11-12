Выжил товарищ Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал опорник

Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. О его подвиге рассказали СМИ.

Алиев сообщил, что его товарищи погибли, он остался один. Боец питался найденным на позициях луком.

Сегодня выяснилось, что выжил ещё один человек, который вместе с Закарьей захватил опорник. Он связался с RT.

Пятеро военных захватывали украинский опорник на Запорожском направлении. Несколько дней провели под обстрелами ВСУ без еды и воды, позже четверо решили уйти. Алиев решил остаться.

Его выживший сослуживец с позывным Дёня сообщил, что все бойцы были контужены. Они решили уходить в шесть часов утра. Трое погибли. Сам Дёна получил ранение ноги.

— Там по дороге был рюкзак, там, возможно, была вода. Договорились взять рюкзак: кто первый идёт, берёт рюкзак, смотрит, есть ли вода, — рассказал Дёня.

Рюкзак остался, вероятно, от предыдущих штурмов опорника. Кто его оставил, неизвестно. Идти должны были без остановки из соображений безопасности, но из-за сильной жажды трое бойцов встали и начали искать в нём воду.