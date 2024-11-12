Выжил товарищ Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал опорник

Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. О его подвиге рассказали СМИ.
Алиев сообщил, что его товарищи погибли, он остался один. Боец питался найденным на позициях луком.
Сегодня выяснилось, что выжил ещё один человек, который вместе с Закарьей захватил опорник. Он связался с RT.
Пятеро военных захватывали украинский опорник на Запорожском направлении. Несколько дней провели под обстрелами ВСУ без еды и воды, позже четверо решили уйти. Алиев решил остаться.
Его выживший сослуживец с позывным Дёня сообщил, что все бойцы были контужены. Они решили уходить в шесть часов утра. Трое погибли. Сам Дёна получил ранение ноги.
Рюкзак остался, вероятно, от предыдущих штурмов опорника. Кто его оставил, неизвестно. Идти должны были без остановки из соображений безопасности, но из-за сильной жажды трое бойцов встали и начали искать в нём воду.