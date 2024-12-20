Выставка кошек в рязанском ТРЦ «Марко Молл» закроет сезон в выходные

В предстоящие выходные, 21-22 декабря, в рязанском ТРЦ «Марко Молл» закроет сезон-2024 Международная выставка кошек.

Форум проводит Клуб любителей кошек Alisa-Best-Cat-Club. Выставочную площадку «Марко Молл» посетят норвежские лесные, мейн-куны, бирманские, бенгальские, сингапурские и шотландские кошки. Особым для форума станет субботний день, 21 декабря. В рамках выставки пройдет «Эльфийский день», который соберет в одной локации уникальных по экстерьеру и родословной кошек породы эльф.

Желающие завести питомца смогут определиться с породой, подобрать котенка у заводчика, узнать всё о кормлении и уходе за новым членом семьи.

Время работы выставки кошек: с 11:00 до 19:00. Вход платный. Помещение у входа №6.

Возрастное ограничение: 0+

В субботу, 21 декабря, в «Марко Молл» маленькие гости центра примут участие в предновогоднем празднике «Мандариновые забавы».

Субботняя программа в «Марко Молл» — это веселые приключения и сладкие подарки каждому маленькому гостю. Дети станут участниками нескучных «мандаришек-щекотишек» и «мандариновых встрясок», а также загадают и отправят свои новогодние желания в виде «мандариновых долек» в волшебный мешок самого Деда Мороза.

А на творческом занятии гости праздника создадут медовую свечку и проведут время на воздушном бумажном шоу.

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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