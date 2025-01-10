Вышел трейлер «Мастера» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли

Компания Amazon MGM выпустила дебютный трейлер нового боевика «Мастер», главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем. Премьера фильма в России назначена на 10 апреля 2025 года.

Сюжет фильма «Мастер»

Сюжет картины разворачивается вокруг бывшего спецназовца, который оставил прошлую жизнь и работает на стройке. Однако спокойствие героя нарушается, когда он узнаёт, что дочь его босса похитили работорговцы. Чтобы спасти девушку, он вынужден снова вернуться к своему опасному прошлому.

Фильм является экранизацией книжной серии «Левон Кейд» американского писателя Чака Диксона, известного по работе над комиксами о Бэтмене и других супергероях.

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Создатели и актёрский состав

Режиссёром картины выступил Дэвид Эйр, известный своими работами над фильмами «Отряд самоубийц» (2016), «Патруль» (2012) и недавним боевиком с Мэйсоном Стэйтемом «Пчеловод» (2023).

Помимо Джейсона Стэйтема, во второстепенных ролях снялись:

Дэвид Харбор — актёр, известный по роли Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела» и Красного Стража в фильме «Чёрная Вдова»;

— актёр, известный по роли Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела» и Красного Стража в фильме «Чёрная Вдова»; Майкл Пенья — актёр, снявшийся в таких картинах, как «Человек-муравей» и «Конец смены».

Джейсон Стэйтем и его культовые роли

Джейсон Стэйтем — один из самых узнаваемых актёров жанра боевиков. Британский актёр начал свою карьеру в кино в 1998 году с роли в фильме «Карты, деньги, два ствола» режиссёра Гая Ричи. Он прославился благодаря ролям хладнокровных и харизматичных героев, которые мастерски владеют боевыми искусствами и оружием.

Некоторые из самых известных ролей Стэйтема:

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Фрэнк Мартин в трилогии «Перевозчик» — профессиональный курьер, который выполняет самые сложные задания;

в трилогии — профессиональный курьер, который выполняет самые сложные задания; Декард Шоу в серии фильмов «Форсаж» — бывший агент спецслужб и противник Доминика Торетто, который позже стал его союзником;

в серии фильмов — бывший агент спецслужб и противник Доминика Торетто, который позже стал его союзником; Турк Мэллой в фильме «Ограбление по-итальянски» (2003);

в фильме (2003); Чев Челиос в фильмах «Адреналин» (2006, 2009) — наёмник, чья жизнь зависит от постоянного выброса адреналина;

в фильмах (2006, 2009) — наёмник, чья жизнь зависит от постоянного выброса адреналина; Ли Крисмас в франшизе «Неудержимые» — напарник Барни Росса (Сильвестр Сталлоне), владеющий ножами лучше, чем кто-либо другой.

Чего ожидать от «Мастера»?

Судя по трейлеру, новый проект обещает зрителям напряжённый экшен, харизматичную игру Джейсона Стэйтема и насыщенную драму. Дэвид Эйр, известный своим умением создавать мрачные и реалистичные боевики, привносит в фильм атмосферу безысходности и борьбы.

Поклонники Джейсона Стэйтема и жанра боевиков могут ожидать зрелищный и динамичный фильм, в котором их любимый актёр вновь покажет свою фирменную харизму и мастерство в экшен-сценах.