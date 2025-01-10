Вышел трейлер «Мастера» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли

Компания Amazon MGM выпустила дебютный трейлер нового боевика «Мастер», главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем. Премьера фильма в России назначена на 10 апреля 2025 года.
Сюжет фильма «Мастер»
Сюжет картины разворачивается вокруг бывшего спецназовца, который оставил прошлую жизнь и работает на стройке. Однако спокойствие героя нарушается, когда он узнаёт, что дочь его босса похитили работорговцы. Чтобы спасти девушку, он вынужден снова вернуться к своему опасному прошлому.
Фильм является экранизацией книжной серии «Левон Кейд» американского писателя Чака Диксона, известного по работе над комиксами о Бэтмене и других супергероях.
Создатели и актёрский состав
Режиссёром картины выступил Дэвид Эйр, известный своими работами над фильмами «Отряд самоубийц» (2016), «Патруль» (2012) и недавним боевиком с Мэйсоном Стэйтемом «Пчеловод» (2023).
Помимо Джейсона Стэйтема, во второстепенных ролях снялись:
- Дэвид Харбор — актёр, известный по роли Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела» и Красного Стража в фильме «Чёрная Вдова»;
- Майкл Пенья — актёр, снявшийся в таких картинах, как «Человек-муравей» и «Конец смены».
Джейсон Стэйтем и его культовые роли
Джейсон Стэйтем — один из самых узнаваемых актёров жанра боевиков. Британский актёр начал свою карьеру в кино в 1998 году с роли в фильме «Карты, деньги, два ствола» режиссёра Гая Ричи. Он прославился благодаря ролям хладнокровных и харизматичных героев, которые мастерски владеют боевыми искусствами и оружием.
Некоторые из самых известных ролей Стэйтема:
- Фрэнк Мартин в трилогии «Перевозчик» — профессиональный курьер, который выполняет самые сложные задания;
- Декард Шоу в серии фильмов «Форсаж» — бывший агент спецслужб и противник Доминика Торетто, который позже стал его союзником;
- Турк Мэллой в фильме «Ограбление по-итальянски» (2003);
- Чев Челиос в фильмах «Адреналин» (2006, 2009) — наёмник, чья жизнь зависит от постоянного выброса адреналина;
- Ли Крисмас в франшизе «Неудержимые» — напарник Барни Росса (Сильвестр Сталлоне), владеющий ножами лучше, чем кто-либо другой.
Чего ожидать от «Мастера»?
Судя по трейлеру, новый проект обещает зрителям напряжённый экшен, харизматичную игру Джейсона Стэйтема и насыщенную драму. Дэвид Эйр, известный своим умением создавать мрачные и реалистичные боевики, привносит в фильм атмосферу безысходности и борьбы.
Поклонники Джейсона Стэйтема и жанра боевиков могут ожидать зрелищный и динамичный фильм, в котором их любимый актёр вновь покажет свою фирменную харизму и мастерство в экшен-сценах.