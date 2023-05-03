Высадка цветов и окос травы: в Рязани продолжаются сезонные работы по благоустройству

3 мая на площади Победы сотрудниками Дирекции благоустройства были высажены ярко-оранжевые бархатцы, которые вместе с фестукой составляют цветочную композицию в виде георгиевской ленты. Перекопка цветников проводилась в сквере им. В.Ф. Маргелова. Окос травы проводили на Бульваре Победы и на ул. Зубковой.

Мусор собрали на улицах Циолковского, Горького, Маяковского, Новоселов, Дзержинского, Гагарина, Первомайском проспекте, в сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, в скверах «Детский мир», «Русский чай», Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, скверах на Соборной, на Радищева и других городских территориях.

Тротуары подметали на улицах Ленина, Почтовая, Первомайский проспект, Вознесенская, в сквере на Соборной и в Центральном парке культуры и отдыха.

Вывозили ветки на переработку с улиц Горького, проезд Машиностроителей, Кремлевский Вал, Весенняя, Советская и Школьная.

Бригады мехуборки очищали от смета и грунтовых наносов проезжую часть улиц Чапаева и Островского. Продолжают покраску металлического разделительного ограждения на Московском шоссе, сообщила пресс-служба администрации Рязани.