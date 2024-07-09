Вторник, 9 июля, 2024

Выпускникам ставропольского медуниверситета включили порно во время обращения Мурашко

Автор: 7info7

Опубликовано

На церемонии вручения дипломов выпускникам Ставропольского государственного медицинского университета включился порнографический ролик. Моменты происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Блокнот Ставрополь».

Видео появилось прямо во время обращения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поздравившего выпускников.

Администрация университета прокомментировала случившееся лишь спустя несколько дней, заявив студентам, что появление ролика является результатом хакерской атаки. Руководство вуза также попросило студентов не распространять видео в личных чатах.

Выпускной врачей лечебного факультета СтГМУ состоялся 4 июля, на котором были вручены дипломы 286 студентам.

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