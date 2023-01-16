Выпускник рязанского училища ВДВ командовал штурмом Соледара

Выпускник РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова в составе ЧВК «Вагнер» командовал штурмом Соледара. Его в выпуске программы «Воскресный вечер» показал журналист Владимир Соловьёв.

Успешно взять Соледар смогли бойцы ЧВК под руководством командира с позывным «Лотос». Мужчина условно отбывал наказание по громкому делу о незаконной приватизации служебного жилья. Спецоперация дала офицеру второй шанс.

Сообщается, что именно «Лотос» разработал план взятия Соледара.

– Высотная застройка Соледара не позволяла совершить его обход. Поэтому ВСУ и были уверены в том, что Соледар – это крепость. Пришлось обманывать, – раскрыл подробности штурма Соледара командир.