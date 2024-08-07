Среда, 7 августа, 2024

Выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Егоров погиб в зоне СВО

Автор: 7info

Опубликовано

В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Олег Игоревич Егоров. О смерти земляка сообщила администрация Добровского округа Липецкой области.

Егоров — уроженец грузинского города Рустави. В 2016 году семья Егоровых переехала в село Кореневщино Добровского района.

В зону СВО десантник отправился добровольцем во время мобилизации в 2022 году, не дожидаясь повестки из военкомата.

Военный погиб во время боя у деревни Работино на Херсонском направлении. Ему было 46 лет.

Выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Егоров погиб в зоне СВО
Олег Егоров, фото: vk.com/dobroeadm

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