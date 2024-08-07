Выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Егоров погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Олег Игоревич Егоров. О смерти земляка сообщила администрация Добровского округа Липецкой области.

Егоров — уроженец грузинского города Рустави. В 2016 году семья Егоровых переехала в село Кореневщино Добровского района.

В зону СВО десантник отправился добровольцем во время мобилизации в 2022 году, не дожидаясь повестки из военкомата.

Военный погиб во время боя у деревни Работино на Херсонском направлении. Ему было 46 лет.

Олег Егоров, фото: vk.com/dobroeadm