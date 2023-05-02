Выходные в Стамбуле: что посмотреть, куда сходить (часть 1)

Стамбул – город контрастов и величественных силуэтов, ярких вкусов и умопомрачительных запахов, бродящих между ног котов, снующих по узким улочкам туристов, шумных рынков, звонов трамваев и гудков кораблей, доносящихся с Босфора. Этот город, прошедший великий путь нескольких империй, переживший сотни правителей, десятки исторических вех, по праву является мировой жемчужиной. Ежедневно он гостеприимно и радушно принимает тысячи туристов, которые хотят разгадать загадки его прошлого и увидеть, как в нём искусно сочетаются древность и современность. Для россиян Стамбул (и Турция в целом) – одна из доступных на сегодняшний день зарубежных локаций, с которой установлено прямое авиасообщение. Поэтому Стамбул можно рассмотреть как вариант для путешествия на одну-две недели, так и для тура выходного дня.

Корреспондент 7info провела четыре дня, с 14 по 17 апреля, в Стамбуле и поделилась впечатлениями от путешествия и интересными наблюдениями.

На сколько дней ехать в Стамбул?

Исходя из личного опыта и опыта заядлых путешественников, не один раз посетивших Стамбул, сложно определить оптимальное количество дней для поездки. Кому-то десяти дней пребывания там может оказаться мало, а кому-то – за глаза будет достаточно двух-трёх дней. Всё зависит от целей поездки, физических и финансовых возможностях туриста. За неделю, скорее всего, турист сможет посетить в Стамбуле немалое количество локаций в комфортном для себя темпе, закладывая время как на размеренный созерцательный отдых так и на многокилометровые пешие прогулки и шоппинг. 3-4 дня путешествия в Стамбуле вряд ли дадут вам расслабиться: будьте готовы к многочасовому марафону по топовым достопримечательностям города. Стамбул невероятно красив и притягателен, поэтому вам точно не захочется тратить время на сон и продолжительный дневной отдых.С учётом прилёта и вылета в нашем распоряжении были два полноценных и два неполных дня. 14 апреля мы прилетели в Стамбул около 15 часов дня. Далее последовал непростой, почти полуторачасовой путь до отеля. Стамбул – город нескончаемых пробок, на фоне которых даже московские пробки покажутся цветочками. Причём как такового «часа пика» здесь нет, движение по узким стамбульским улочкам, пожалуй, не затруднено только поздним вечером, ночью и ранним утром.

Учитывайте это при планировании своего пути в аэропорт, лучше выезжать заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. К слову, если вы взяли пакетный тур с трансфером у оператора, будьте уверены, что время на преодоление пробок в него уже заложено. Заберут вас из отеля в день отъезда заранее, и к вылету вы успеете со стопроцентной вероятностью.

Где мы жили в Стамбуле?

Для проживания в Стамбуле мы выбрали скромный отель Grand Mark в районе Фатих. Отель без притязаний на роскошь и комфорт: обветшалый номерной фонд, совсем не разнообразный завтрак, устаревшие санузел и постель. Но туристам, которые не планируют проводить время в отеле, он вполне подойдёт. Из плюсов – невероятный вид на Мраморное море с террасы, где проходит завтрак (при хорошей погоде можно насладиться чудесными пейзажами и даже покормить чаек), а ещё удачное расположение относительно главных достопримечательностей Султанахмета (в среднем шаговом темпе можно добраться до самой площади, мечетей Айя София, Голубой мечети, центральной набережной за 15-20 минут).

Квартал, в котором расположен отель, шумный и беспокойный. Грубо говоря, это центр оптовой торговли Стамбула, поэтому нужно приготовиться к тому, что по обочинам улиц там расставлены коробки, огромные тюки с вещами могут перегородить проход или проезд, повсюду снуют турки с мешками и гружёными тележками, постоянно ведётся погрузка и разгрузка товаров. Место далеко не самое аккуратное и благоустроенное, поэтому чувствительным к шуму и грязи под ногами людям я бы посоветовала подыскать другой отель для проживания. Если миновать несколько улиц, можно найти более спокойные, тихие, аккуратные локации. Нас ни шум, ни хаотичная торговля не смущали, более того, мы воспринимали весь этот гам как часть неповторимого стамбульского колорита. В шаговой доступности у нас были аптеки, магазины, супермаркеты и уютные кафе, поэтому базовые потребности удавалось закрывать без проблем.

Первые два дня в Стамбуле: как мы миновали очереди и купили VIP-билеты на прогулку по Босфору

В день прилёта мы решили не геройствовать, немного передохнуть в отеле, отправиться на ужин, затем лечь спать пораньше и пораньше проснуться на следующий день. Уже завтра мы поймём, насколько это решение было верным, и как оно сыграет нам на руку! Выбрав среди многочисленных кафе Фатиха одно, наиболее приглянувшееся нам и, по всей видимости, местным жителям, мы начали знакомиться со знаменитой турецкой кухней. В меню – великое множество блюд из курицы, говядины, баранины, различные супы и салаты, напитки. Кстати, в Стамбуле мы были в самый разгар Рамадана, поэтому днём местных жителей в кафе почти не было. Заполонять столики они начинали только к началу вечернего ифтара (разговения). Об этом нас заранее проинформировали, поэтому занять свободный столик мы всё-таки успели.

Начать субботний день в Стамбуле мы решили с посещения цистерны Базилика. Одно из крупнейших подземных водохранилищ Стамбула работает как экскурсионный объект. Красота и масштабы цистерны вдохновляли режиссёров мирового кинематографа. Её вы могли увидеть в фильмах «Инферно», «Джеймс Бонд», «Одиссея», «Из России с любовью». Вход в цистерну платный, билет стоит 300 лир (~1400-1500 рублей). Около 10 утра очереди в цистерну почти не было, внутри также находилось мало людей. Кстати, буквально через несколько часов к цистерне выстроилась километровая очередь посетителей, так что запланируйте экскурсию на более раннее время (спасибо раннему подъёму). Внутри можно прогуляться среди величественных колонн, увидеть лазерное шоу и красивую подсветку.

Почти напротив цистерны (нужно пройти несколько улиц) расположился легендарный стамбульский парк Гюльхане. В середине апреля он весь утопал в цветах – Гюльхане стал одной из главных локаций, где проходил стамбульский фестиваль тюльпанов. Огромные пёстрые клумбы собирали толпы зевак. Не сфотографировать такую красоту просто невозможно! Но понятно, что и без тюльпанов парк прекрасен. Ухоженные лужайки, арт-объекты, широкие прогулочные дорожки – всё это располагает к созерцанию и умиротворённой прогулке. Ели повезёт, на ветках высоких деревьев можно заметить попугаев. Там же, в парке, расположена ещё одна цистерна, по размерам значительно уступающая Базилике. На период Рамадана цистерна-малютка в парке Гюльхане была открыта для бесплатного посещения.

Количество людей на улицах увеличивалось с каждым часом, к мечети Айя-София и Голубой мечети пребывало всё больше экскурсионных автобусов, поэтому мы решили оставить их на второй день наших прогулок и после лёгкого обеда в рыбном ресторане отправиться к протяжённой набережной, откуда отправляются корабли на прогулки по Босфору и где можно передохнуть. Купив билеты на прогулочный корабль, мы совершили двухчасовой променад по набережной. Её первая часть – неблагоустроенная. Местные предпочитают там носиться на электросамокатах, скутерах и мотоциклах, поэтому важно быть осторожными. Чуть дальше – благоустроенная пешеходная часть набережной, по которой запрещено ездить на мототехнике. Там много лавочек, ряды скамеек, расставленных по принципу амфитеатра. Можно отдохнуть и полюбоваться на местных, которые ловят рыбу, и на котов, которые нагло воруют их улов. Удивление для нас стало то, что некоторые местные мужчины загорают на огромных камнях. Выглядит это крайне необычно!

Туристическая программа субботы в Стамбуле завершилась прогулкой по Босфору. Билеты на корабль мы купили прямо на набережной, причём продающий билеты турок всучил нам билеты (стоимость 300 лир, ~1400-1500 рублей), по которым мы якобы сможем пройти без очереди. Сомнения, конечно же, были, но развеялись они в ту минуту, когда на паром мы смогли ступить первыми и занять самые удачные для наблюдения за Стамбулом с воды места. Чуть позже корабль заполонили туристы с обычными билетами, и мы отправились гулять по волнам.

Прогулка по Босфору длилась около двух часов. С погодой нам повезло – +20 градусов, почти безветренно, поэтому ничего не отвлекало нас от красивых видов величественного города. Других туристов хочется предупредить: не всем может повезти так, как повезло нам. Погода в Стамбуле переменчива, сложно угадать, что ждёт тебя во время прогулки – безоблачное небо или затяжной дождь, холодный ветер или штиль… Поэтому берите с собой на прогулку по Босфору тёплые вещи!

Во время плавания нам включали аудиоэкскурсию на турецком, английском и русском. Но из-за шума воды и громких разговоров ничего не было слышно. Двух часов достаточно для того, чтобы осознать всё величие Стамбула.

Это только первая часть впечатлений о Стамбуле. Во второй части рассказала, который выйдет на 7info совсем скоро, наш корреспондент расскажет о том, как добраться до главной локации сериала «Постучись в мою дверь», почему в праздничный и выходной день лучше не ехать за покупкам на улицу Истикляль и на какой стамбульский стритфуд стоит обратить внимание.