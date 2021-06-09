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Среда, 9 июня, 2021
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Выездной прием граждан пройдет в Старожиловском и Пронском районах 10 июня

Елена Лобанова
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В четверг, 10 июня, в Старожиловском и Пронском районах пройдет выездной прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководители центральных исполнительных органов власти встретятся с местными жителями и ответят на волнующие их вопросы. В Старожиловском районе прием пройдет с 10:30 до 11:30, а в Пронском — с 12:30 до 13:30.

Ранее приемы уже прошли в Кораблинском, Ряжском, Александро-Невском и Клепиковском районах. На каждое обращение будет дан ответ и найдено решение.

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