Выдворенный из России мигрант вернулся в Ижевск и изнасиловал двух детей

В Ижевске арестовали 26-летнего уроженца Таджикистана, которого подозревают в изнасиловании двух девочек, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Не так давно мигранта выдворили из России, спустя несколько месяцев он вернулся в Удмуртию и устроился таксистом.

Первой жертвой педофила стала 14-летняя пассажирка. Злоумышленник угрожал ей убийством, поэтому она никому не рассказала о случившемся.

Через полгода мужчина надругался над 16-летней попутчицей — та молчать не стала. В итоге мигранта арестовали, ему грозит до 15 лет колонии.