Выделенка на Первомайском проспекте в Рязани останется и после ремонта теплотрассы

Выделенная полоса для общественного транспорта на Первомайском проспекте в Рязани останется и по завершении ремонта теплотрассы и дорожного полотна.

Об этом «Рязанскому Формату» сообщил и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

Концепция развития маршрутов общественного транспорта была подготовлена ещё в прошлом году. Её решили начать реализовывать как раз в связи с ремонтом участка дороги.

По словам Дмитрия Наумова, сейчас время движения на общественном транспорте стало меньше по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Наумов отметил, что после завершения ремонта участка и запуска легкового транспорта полосу для общественного транспорта планируют оставить и внимательно следить за ситуацией с трафиком в центре города.