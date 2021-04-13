Выбрать пространства для благоустройства рязанцам помогут волонтёры

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Волонтёры на территориях ТОС помогут рязанцам выбрать любимые общественные пространства. Также принять участие в голосовании можно будет в торговый центрах, МФЦ, КВЦ или проголосовать в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Рейтинговое голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», будет проходить с 26 апреля по 30 мая через Госуслуги на сайте 62.gorodsreda.ru.

Точки для голосования будут работать в 11 торговых центрах, МФЦ, КВЦ или на других площадках. 1 участник – это 1 голос.

Парки-лидеры районных рейтингов (по одному в районе) будут гарантированно благоустраиваться в 2022 году.