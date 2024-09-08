Выборы в Рязанской области прошли спокойно и отрыто

Об этом было заявлено в ходе заседания регионального Клуба политологов, которое состоялось вечером 8 сентября после закрытия избирательных участков.

В заседании приняли участие председатель Клуба политологов региона Юрий Мостяев, заместитель министра территориальной политики Рязанской области Наталья Артонкина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, член Общественной палаты РФ, Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова, представители политических партий.

В начале заседания председатель Клуба политологов Юрий Мостяев отметил, что выборы в Рязанской области прошли открыто и в спокойной обстановке. «Все спокойно, без эксцессов как в Рязанской области, так и в целом по стране», — подчеркнул Юрий Мостяев.

Участники заседания обсудили ход голосования на выборах в регионе, которое проходило 6,7 и 8 сентября, а также работу общественных наблюдателей на избирательных участках.

Председатель избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко отметил, что на территории региона были проведены 40 кампаний, из них 39 — в органы местного самоуправления и одна избирательная кампания по довыборам в депутаты Рязанской областной Думы по округу №12. « Была достаточно серьезная конкуренция, участвовали кандидаты от 10 политических партий. Были открыты 254 избирательных участка, в которых работало более 2 тысяч членов избирательных комиссий. На участках присутствовал 881 общественный наблюдатель. Явка была достаточно хорошей. Люди активно шли, семьями, в течение всех трех дней. Заявлений о нарушениях в Избирательную комиссию Рязанской области не поступало», — сказал Андрей Сидоренко.

Председатель юридической комиссии Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Ларина подчеркнула, что выборы прошли прозрачно и легитимно на территории Рязанской области. « На протяжении трех дней от наблюдателей мы получили более 2 тысяч сообщений. Возникали спорные моменты, не влияющие на легитимность голосования и итоги выборов. Все вопросы оперативно решались», -сообщила Любовь Ларина.