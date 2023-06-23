Выборы в Рязанской области пройдут в три дня

В 2023 году голосование в Рязанской области пройдёт в три дня — 8, 9 и 10 сентября. Такое решение приняли члены регионального избиркома.

За трёхдневный формат выборов они проголосовали единогласно. Он успел себя зарекомендовать на выборах областного значения прошлых лет.

Всего в регионе пройдут в этом году 170 избирательных кампаний. Самая масштабная из них связана с выборами в Рязанскую городскую Думу. Также состоятся довыборы в областную Думу по избирательному округу № 10.

Впервые жителям региона предстоит сформировать органы власти трёх новых муниципальных округов – Сасовского, Путятинского и Ряжского.