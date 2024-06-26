Среда, 26 июня, 2024

Введут войска: Арестович* раскрыл план Запада по Украине

Автор: 7info

Опубликовано

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал о плане, который, по его мнению, вынашивает Запад в отношении Украины. Он считает, что такой сценарий уже был реализован 100 лет назад, пишет «Московский комсомолец».

По словам Арестовича, Запад не позволит России захватить всю Украину, но и не будет помогать Украине победить РФ.

Если российские военные прорвут украинскую оборону и начнут стремительное наступление, то, как полагает Арестович, западные партнёры могут ввести свои войска и занять позиции по Днепру. В таком случае Украина может потерять левобережные территории.

Арестович напомнил, что 100 лет назад в похожей ситуации власть быстро теряла поддержку граждан из-за своей внутренней политики. Тогда защищать Киев отправились только 300 студентов.

Он также отметил, что нынешние западные партнёры Украины проводят схожую политику, и нет никаких признаков того, что они её изменят.

*Внесен в список террористов и экстремистов

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