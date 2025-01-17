В субботу, 18 января, на телеканале ТНТ стартует второй сезон одного из самых рейтинговых шоу — «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). Девять участников, обладающих невероятными способностями, соберутся на арене проекта, чтобы начать борьбу за титул «лучшего экстрасенса» и за «золотую руку» — символ победы.

Первая встреча будет далека от мирной, а конкуренция в этом сезоне обещает быть особенно острой, сообщает пресс-служба телеканала.

Знакомые лица и новые сильные соперники

В новом сезоне вернутся четыре участника, которые уже успели проявить себя в предыдущих сезонах шоу: Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс и Влад Череватый. Они знают, что такое «Битва сильнейших» и готовы к новым испытаниям. К ним присоединятся новые соперники, которые заставят «старичков» по-настоящему постараться. Среди новичков — победители и финалисты предыдущих сезонов шоу и «Реванша»: Соня Егорова, Ангелина Изосимова, Ольга Якубович, Максим Левин и Артём Краснов.

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Неудивительно, что «старые» участники почувствуют угрозу со стороны новых конкурентов и будут готовы к «битве» не только на испытаниях, но и в кулуарах шоу. Первая встреча будет полна напряжения и интриг. Александр Шепс не упустит возможности устроить настоящий перфоманс для Артёма Краснова, Максим Левин удивит всех смелым заявлением в адрес Ангелины Изосимовой, Соня Егорова уже заявила о чувстве «дедовщины» со стороны более опытных участников.

Конфликты и провокации

Со стороны новичков ощущается явная конкуренция и желание доказать свою силу. Соня Егорова, победительница первого сезона «Реванша», призналась, что чувствует некоторое недовольство со стороны более опытных экстрасенсов. «Есть ощущение какой-то нехорошей дедовщины, которая нас может здесь ожидать. Я чувствую надменность по отношению к тем, кто здесь впервые», — делится своими переживаниями Соня.

Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует 18 января. Фото: ТНТ

Александр Шепс подтверждает эти слова: «Зачем отрицать очевидное? Это началось еще с гримерки, когда все начали приходить. По крайней мере, я это не отрицаю, как мои коллеги».

Первое испытание второго сезона пройдет для Артёма Краснова, Олега Шепса и Ангелины Изосимовой. Ожидаются не только острые моменты, но и настоящие провокации. Вампир Артём Краснов попытается лишить способности Олега Шепса, а Ангелина Изосимова не побоится выразить свою критику, назвав ритуалы Краснова «фуфлом».

Судя по всему, этот сезон обещает быть не только ярким, но и крайне эмоциональным. С какими неожиданными поворотами сюжета столкнутся участники, и кто окажется сильнейшим в битве экстрасенсов — зрителям предстоит увидеть совсем скоро.