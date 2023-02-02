Вторая группа рязанских волонтёров отправилась в больницы Донбасса

По поручению губернатора Рязанской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Павла Малкова вторая группа волонтеров партии отправилась на Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

Волонтёры, прошедшие курсы сестринского дела на базе РязГМУ, будут помогать медикам в местных больницах. В числе добровольцев — депутаты, исполнительные секретари местных отделений партии.

По словам ректора РязГМУ Романа Калинина, регионального координатора партийного проекта «Здоровое будущее», желающих против подготовку на курсах становится всё больше, многие готовы поехать на Донбасс.

Также волонтеры доставят на Донбасс гуманитарный груз, собранный рязанцами. Они везут средства реабилитации, в том числе инвалидные коляски, ходунки, костыли, предметы первой необходимости, постельные принадлежности, продукты.