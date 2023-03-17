ВТБ: жители Центрального федерального округа на четверть увеличили спрос на автокредиты

По итогам двух месяцев года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили в ВТБ автокредитов более чем на 1,6 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А по количеству сделок результат превысил прошлогодний на 35%.

С начала года жители регионов ЦФО получили в ВТБ более полутора тысяч автокредитов более чем на 1,6 млрд рублей. Средний чек составил порядка 1,1 млн рублей. Регионами-лидерами по объему выданных на покупку автомобилей средств стали Воронежская, Тульская, Рязанская, Белгородская и Калужская области.

В целом по стране за два месяца ВТБ выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей.Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ) за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%.

В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем. По оценкам банка, в марте активность заемщиков продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.