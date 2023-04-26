ВТБ запускает цифровой банк в VK

ВТБ завершает тестирование и до конца апреля запустит полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK Мессенджере. С новым сервисом клиенты смогут совершать более 80% повседневных финансовых операций, не покидая социальную сеть «ВКонтакте». Банк в VK работает в мобильной версии соцсети на всех устройствах, в том числе на смартфонах с iOS и Android. Об этом сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Онлайн-банк ВТБ в VK Мессенджере позволит проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать историю по ним. Время на проведение операций сократится в 2 раза по сравнению с интернет-банком. С помощью сервиса клиенты смогут быстро перевести деньги через СБП или оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ Онлайн: налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за ЖКХ и другое, а также пополнить баланс мобильного телефона — именно эти опции остаются наиболее популярными среди клиентов ВТБ.

Безопасность использования сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией — в социальной сети и в учетной записи онлайн-банка. Если в течение пяти минут после авторизации пользователь не совершает каких-либо действий, сессия автоматически завершается.

«ВТБ ориентирован на развитие цифровых каналов и альтернативных форматов обслуживания клиентов. Разработка собственных технологий особенно актуальна в условиях геополитических рисков и международных ограничений. Именно поэтому мы адаптируем под разные площадки наш цифровой банк и интегрируем ВТБ Онлайн в крупнейшие платформы. VK сегодня – лидирующая в России социальная сеть, ежедневная аудитория которой превышает 53 млн человек. В частности, это молодые люди до 24 лет – наши потенциальные клиенты, которые уже знакомы с финансовым рынком, привыкли к мгновенным банковским платежам и готовы экспериментировать с цифровыми новинками. Теперь они могут пользоваться ВТБ Онлайн, оставаясь в периметре соцсети. В дальнейшем для них мы планируем расширять функционал онлайн-банка и доводить его до полноценного аналога мобильного приложения. По нашим прогнозам, до конца года новым сервисом в VK смогут воспользоваться более 100 тысяч клиентов ВТБ», — отметил Анатолий Печатников.

Для того чтобы начать пользоваться банком ВТБ в VK, пользователю социальной сети надо перейти в приложение «ВКонтакте» и найти сообщество ВТБ – напротив названия группы банка обязательно должна быть синяя галочка верификации. Затем открыть диалог с чат-ботом и нажать на кнопку «ВТБ Онлайн». При первом входе, в открывшейся форме можно ввести данные для входа в свою учетную запись в ВТБ Онлайн, при последующих входах нужно будет вводить только код из смс, полученный от банка. Также чат-бот может проконсультировать по продуктам и услугам ВТБ.