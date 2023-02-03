ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России

ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга работодателей, составляемого компанией HeadHunter – крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России.
В исследовании приняли участие почти 2 тысячи организаций. Рейтинг ежегодно составляется на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности деятельности HR-команды компании и уровня развития ее HR-процессов.
В течение 2022 года банк реализовал целый ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие бренда работодателя и привлечение лучших талантов на рынке труда, при этом значительное внимание было уделено программам работы с молодежью.
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