ВТБ предоставил инвесткредиты бизнесу по льготной программе более чем на 31 млрд рублей

ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 млрд рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса. Программа запущена в августе 2022 года и позволяет предприятиям получать средства на инвестиционные цели. Основными заемщиками по программе стали предприятия обрабатывающей промышленности.
Наибольший объем льготных сделок ВТБ провел в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ставропольском крае, Приморском крае, Пермском крае, Оренбургской области и Астраханской области. Основную часть заемных средств привлекли производственные предприятия − на них приходится около 56% в объеме заключенных соглашений. Еще 32% – на транспортный и складской бизнес. Остальной объем одобрен компаниям гостиничного бизнеса.
Условиями программы для расширения и модернизации воспользовались предприятия разных отраслей. К примеру, компания «Интерпластик» в Республике Татарстан направила заемные средства на реализацию инвестпроекта по запуску производства востребованных в России полиэтиленовых труб для прокладки магистральных водоводов. Производитель безалкогольных напитков «Аквалайн Экспорт» в Республике Карачаево-Черкессия (бренд «Архыз») запустит новую линию розлива продукции. Кондитерская фабрика «Жако» в Кабардино-Балкарской Республике, благодаря новому оборудованию, расширит ассортимент изделий. Типография «Всрок» в Туле увеличит производственные площади.
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