ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет

ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей» и снижает возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет.

Клиенты банка могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. По карте действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тысяч рублей без комиссии в течение семидневного периода. В рамках программы лояльности держателям карты доступен кешбэк мультибонусами от 2% с каждой покупки в популярных категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе», а для зарплатных клиентов также в категории «Аптеки».

«Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки. Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты банка смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа. От конкурентов это предложение отличает то, что рассрочкой банка можно воспользоваться не только в части новых, но и ранее совершенных покупок. Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами», – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ (ПАО).