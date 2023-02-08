ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет

ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей» и снижает возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет.
Клиенты банка могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. По карте действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тысяч рублей без комиссии в течение семидневного периода. В рамках программы лояльности держателям карты доступен кешбэк мультибонусами от 2% с каждой покупки в популярных категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе», а для зарплатных клиентов также в категории «Аптеки».