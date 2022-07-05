ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП

ВТБ начал прием заявок от предпринимателей по обновленной программе льготного кредитования Корпорации МСП. По новым условиям установлена единая ставка 12,5% годовых на кредиты для субъектов МСП.
Новые условия программы Корпорации МСП для субъектов малого и среднего предпринимательства вступают в силу 15 июля. Кредиты предоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование инвестиционных или оборотных кредитов на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей. Максимальный срок кредитования – 12 лет, при этом льготная процентная ставка действует до трех лет.
Для оформления льготного кредита в ВТБ клиенту потребуется предоставить учредительные и финансовые документы компании, а также подтверждение залогового обеспечения.
ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса широкий выбор кредитных продуктов под любые задачи бизнеса, в том числе на развитие, овердрафты, а также льготное кредитование в рамках государственных программ поддержки.
Подробные условия кредитования на сайте банка vtb.ru/malyj-biznes