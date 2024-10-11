ВСУ в котле и френдли-фаер: что известно о новом этапе освобождения Курской области

В четверг российские военные начали новый этап освобождения Курской области от ВСУ. Телеграм-канал Mash поделился последней информацией о ходе наступления Вооруженных сил.

По его данным, в районе села Ольговка в окружение попали около 1500 украинских военных. По данным военкоров, в рядах противника участились случаи френдли-фаера.

«В панике украинские операторы FPV-дронов подбивают свою же технику», – говорится в публикации.

За сутки российская армия выбила ВСУ из Любимовки, Шептуховки, Леонидово, Новоивановки и Михайловки. Кроме того, идет зачистка в Зеленом Шляхе.

Также противник уходит из деревни Леонидово, подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области.

С юго-востока наступает 810-я бригада российских морпехов, которые уже прошли Плехово со стороны Черкасской Конопельки. В случае успеха этот маневр грозит ВСУ очередным котлом.