ВСУ утром атаковали Брянскую область: что известно

Украинские военные пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе Новозыбкова Брянской области, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, сегодня в 4:30 утра противник нанес удар реактивной ракетой-дроном «Пекло» по объекту в поселке Мамай.
В результате нападения никто не пострадал. По участку трубопроводу в Брянской области нефть в том числе идет в Европу.
Как пишет Mash, украинскому удару предшествовало заявление премьера Словакии Роберта Фицо, который напомнил Украине о возможной приостановке поставки электричества.