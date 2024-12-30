ВСУ утром атаковали Брянскую область: что известно

Украинские военные пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе Новозыбкова Брянской области, пишет Mash .

По данным телеграм-канала, сегодня в 4:30 утра противник нанес удар реактивной ракетой-дроном «Пекло» по объекту в поселке Мамай.

«Трубопровод не задело — в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории», — говорится в публикации.

В результате нападения никто не пострадал. По участку трубопроводу в Брянской области нефть в том числе идет в Европу.

Как пишет Mash, украинскому удару предшествовало заявление премьера Словакии Роберта Фицо, который напомнил Украине о возможной приостановке поставки электричества.