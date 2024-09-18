Среда, 18 сентября, 2024

ВСУ оттягивают войска к реке Оскол, сообщил эксперт

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от senivpetro на Freepik

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оттягиваются к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу из-за наступления российских войск в районе Купянска, Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В течение последних суток Вооружённые силы РФ продолжали наступательные действия в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Новоосиновое, Глушковка, Кругляковка и Лозовая. Украинские войска, теряя позиции, пытаются оттягивать свои силы к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, создавая плацдарм на правом берегу. Однако естественная водная преграда серьёзно затрудняет их логистику и может стать серьёзным препятствием для отступления», — отметил он.

Марочко также добавил, что ширина фронта, на котором действуют российские штурмовые подразделения под Купянском, превышает 30 километров.

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