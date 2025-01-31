ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область: что известно

Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать Волгоградскую область, пишет SHOT.

Жители Красноармейского района сообщили о звуках стрельбы и взрывах неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода.

Очевидцы услышали, что мимо летят беспилотники около 3 часов ночи.

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По данным телеграм-канала, над Волгоградской областью работала противовоздушная оборона и РЭБ.

Глава региона Андрей Бочаров позднее уточнил, что регион атаковали восемь дронов, их удалось сбить.

При падении обломков возник пожар на территории НПЗ, его быстро потушили. Пострадал один рабочий.