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Происшествия

ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область: что известно

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Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать Волгоградскую область, пишет SHOT.

Жители Красноармейского района сообщили о звуках стрельбы и взрывах неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода.

Очевидцы услышали, что мимо летят беспилотники около 3 часов ночи.

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По данным телеграм-канала, над Волгоградской областью работала противовоздушная оборона и РЭБ.

Глава региона Андрей Бочаров позднее уточнил, что регион атаковали восемь дронов, их удалось сбить.

При падении обломков возник пожар на территории НПЗ, его быстро потушили. Пострадал один рабочий.

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