ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область: что известно

Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать Волгоградскую область, пишет SHOT.
Жители Красноармейского района сообщили о звуках стрельбы и взрывах неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода.
Очевидцы услышали, что мимо летят беспилотники около 3 часов ночи.
По данным телеграм-канала, над Волгоградской областью работала противовоздушная оборона и РЭБ.
Глава региона Андрей Бочаров позднее уточнил, что регион атаковали восемь дронов, их удалось сбить.
При падении обломков возник пожар на территории НПЗ, его быстро потушили. Пострадал один рабочий.