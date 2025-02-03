ВХ: ВСУ готовятся взрывать мосты на ключевых направлениях СВО

ВСУ собираются взрывать мосты на ряде ключевых направлений, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

В частности, по данным источников, активно минируются мосты в окрестностях Северска.

— Подрыв мостов, предположительно, планируется под некие события вроде локального обвала обороны, например, со стороны Серебрянского леса или Белогоровки, за которую идут тяжёлые бои, — отмечает «Военная хроника».

Украинские источники отмечают накопительный эффект от ударов армии РФ в этом районе. В некий момент они могут привести к большим проблемам в масштабе как в Очеретино/Бердычах образца мая прошлого года.

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Автор поста отмечает, что всё выглядит примерно так же, как за несколько недель до начала штурма Бахмута (Артёмовска). Тогда украинская армия также пыталась взорвать мосты, чтобы замедлить продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер».