Вступил в силу приговор убийцам из Касимовского района

Приговор трём жителям Касимовского района, убившим жителя деревни Семенчуково, вступил в законную силу. Апелляция на решение оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Дело рассматривали с участием присяжных, которые единодушно признали подсудимых виновными.

28 февраля 2019 года трое мужчин, выпив, решили убить знакомого. Взяв нож и бутылку бензина, они пришли к его дому. Двое, надев маски-балаклавы, постучали в дверь, третий остался наблюдать за дорогой.

Хозяин дома, увидев гостей в масках, оказал сопротивление, сумел выбежать на улицу, где его настиг третий. Налётчик нанёс жертве 22 удара шилом по голове и шее.

Когда раненый упал на дорогу, к нему подбежал налётчик с ножом и ударил не менее 15 раза. Ещё один преступник в это время поджигал дом.

— В результате действий осуждённых потерпевший скончался на месте происшествия, огнём уничтожено имущество потерпевшего и жилой дом, — говорится в сообщении прокуратуры.

Касимовцев признали виновным в убийстве, назначив наказания от 14 до 18 лет лишения свободы.