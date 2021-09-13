Вступил в силу приговор рязанского суда по делу о заказном убийстве

Верховный суд РФ рассмотрел в кассационном порядке приговор Рязанского областного суда по делу об убийстве по найму. Об этом сообщила пресс-служба суда.

После кассационного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации приговор Рязанского областного суда от 12 февраля 2021 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 19 апреля 2021 года в отношении Романа Милюхина оставлены без изменения, кассационная жалоба защитника – без удовлетворения.

Милюхин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4,5 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 (подстрекательство, а также пособничество убийству по найму), ч.2 ст.222 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст.33, ч.2 ст.326 УК РФ (пособничество в уничтожении идентификационного номера, номера кузова и двигателя транспортного средства в целях эксплуатации транспортного средства группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что Милюхин вместе со своими знакомыми Самвелом Хачатуровым и Андреем Виноградовым за денежное вознаграждение согласился совершить убийство бизнесмена. Для этого они приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы. В сентябре 2019 года они остановили машину потерпевшего Г., и Хачатуров несколько раз выстрелил в Г., от чего тот скончался на месте. Для сокрытия следов преступления подсудимые уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя.

В ходе предварительного следствия Милюхин давал признательные показания в совершении преступлений, активно содействовал следствию. На основании его ходатайства, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем органами государственного обвинения в суд было подано представление об особом порядке проведения судебного заседания. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Судом учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других участников содеянного, чистосердечное раскаяние. Судом удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

Рязанский областной суд признал Милюхина виновным и по совокупности преступлений назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции приговор Рязанского областного суда изменила, смягчив назначенное Милюхину наказание по ч.5 ст.33, ч.2 ст.326 УК РФ и окончательно назначив ему 11 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.