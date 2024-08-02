Вступил в силу приговор рязанского суда организатору нарколаборатории

Вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 16 июля 2024 года в отношении Владимира Овсянникова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Суд установил, что не позднее августа 2022 года Овсянников, используя свой мобильный телефон в ходе переписки в Интернете с неустановленным лицом, согласился на предложение в течение длительного времени незаконно серийно производить наркотические средства в особо крупном размере и их последующей продажи этим лицом. Подсудимый вступил в сговор на совершение данного преступления.

В ходе сговора была достигнута договоренность об организации лаборатории для производства наркотического средства. Овсянников арендовал помещение, получил от своего куратора прекурсоры наркотических средств и оборудование для изготовления и доставил их в созданную нарколабораторию. После этого в период с декабря 2022 года по начало июня 2023 года в помещении лаборатории подсудимый изготавливал наркотические средства в особо крупном размере.

Рязанский областной суд признал Овсянникова виновным и по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию не отбытой части наказания по приговору Ивантеевского городского суда Московской области от 5 марта 2019 года окончательно назначил 17 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор Рязанского областного суда не обжаловался участниками судебного разбирательства.