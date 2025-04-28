Всероссийский турнир по стрельбе из пистолета стартовал в Рязани

В Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония открытия XIII Всероссийского турнира памяти Н.Ф. Макарова по стрельбе из пистолета.

За титул победителя соревнований сразятся более 100 лучших стрелков из 13 регионов страны – представители ФСИН, МВД, ФСБ, ФССП, Росгвардиии, Сбербанка России, а также спортсмены субъектов Российской Федерации. В этом году турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков. Он пожелал командам удачи и выразил уверенность, что спортсмены продемонстрируют высокий уровень подготовки.

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Почетными гостями торжественной церемонии открытия турнира стали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо» Андрей Волков, доцент кафедры боевой подготовки и спорта, профессор академии военных наук, многократный победитель и призер Чемпионатов МВД СССР и России, ЦС «Динамо», мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, мастер спорта СССР по стрельбе из боевого оружия полковник милиции в отставке Олег Насонов, тренер высшей квалификационной категории, многократный победитель Чемпионатов МВД СССР и России, Динамомиады, мастер спорта СССР, мастер спорта России по стрельбе из боевого оружия полковник милиции в отставке Александр Тихомиров.

Организаторами соревнований выступили Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России, Управление Росгвардиипо Рязанской области, Рязанская областная организация «Динамо» и Федерация практической стрельбы Рязанской области.

В 2017 году сын Н.Ф. Макарова лично закрепил за Академией ФСИН России исключительное право проведения турнира, который сегодня включен в единый календарный план спортивных мероприятий, проводимых во ФСИН России, а также в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

В течение трех дней турнира участники продемонстрируют свои навыки в классических спортивных упражнениях ПБ-8, ПБ-9, ПБ-14 и ПБ-15 по правилам служебно-прикладных видов спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия» и 12 упражнениях по правилам Федерации практической стрельбы России.

Статус соревнований позволит участникам получить спортивные разряды и звание мастера спорта России.

После завершения торжественной церемонии заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков совершил обход территории образовательного учреждения: посетил факультеты, осмотрел лекционные залы, лаборатории и учебные места, ознакомился с тем, как проходят занятия по физической подготовке, побывал в музее истории УИС и Академии ФСИН России, провел встречи с курсантами и преподавателями вуза.